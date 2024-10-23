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В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

Согласно законопроекту, работникам этой сферы предлагается досрочно уходить на пенсию: женщинам с 55 лет, а мужчинам - с 60.
Глеб Владовский 2024-10-23 10:35:41
© Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

В России предложили досрочно уходить на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму РФ глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Согласно документу, работникам сельскохозяйственной отрасли предлагается досрочно уходить на пенсию: женщинам с 55 лет, а мужчинам - с 60.

«В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи», - приводит выдержку из пояснительной записки газета «Известия».

В связи с этим Миронов также подчеркнул, что пенсионные права работников села нужно приравнять к тем, что имеют работники органов безопасности, внутренних дел и обороны.

#в стране и мире #Госдума РФ #Сергей Миронов #Пенсионный возраст #АПК
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