В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию работникам АПК

В России предложили досрочно уходить на пенсию работникам агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму РФ глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Согласно документу, работникам сельскохозяйственной отрасли предлагается досрочно уходить на пенсию: женщинам с 55 лет, а мужчинам - с 60.

«В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность демонстрируют устойчивый рост, успешно решают масштабные задачи», - приводит выдержку из пояснительной записки газета «Известия».

В связи с этим Миронов также подчеркнул, что пенсионные права работников села нужно приравнять к тем, что имеют работники органов безопасности, внутренних дел и обороны.