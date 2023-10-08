Путин рассказал о планах по развитию АПК в России

Президент выступил с обращением в честь Дня работника с\х и перерабатывающей промышленности, особенно отметив присутствие грамотных специалистов в отрасли.

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Президент России Владимир Путин сообщил о высоком уровне развития АПК в стране и наметил дальнейшие шаги в этом направлении для обеспечения поставок «качественной, доступной» продукции на внутреннем и внешнем рынках. Об этом президент России заявил в своем обращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, растет и экспортный потенциал отрасли», - сказал президент.

Российский лидер также подчеркнул, что за прошлый год был собран «рекордный за всю историю» объем зерна, то есть почти 158 миллионов тонн, и заверил, что в этом году показатели урожая зерна также будут высокими. В связи с этим Путин оценил наличие в стране «грамотных специалистов» и «талантливой» молодежи в сфере сельского хозяйства, благодаря которым отрасль добилась высоких результатов.

По словам президента, в стране отмечается тенденция на дальнейшее развитие отечественного агропромышленного комплекса, для чего также необходимо добиться «технологического суверенитета» в таких смежных сферах, как машиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, биотехнология, селекция и так далее.