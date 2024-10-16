Пленный заявил, что ВСУшников «кидают на мясо» в занятые ВС РФ села

Украинское командование кидает солдат «на мясо», отправляя в села, перешедшие под контроль российских войск. Об этом на видео, распространенном Министерством обороны РФ, рассказал взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Петр Дудяк.

«Просто кидают на мясо нас. В последний момент кидают на позиции. Уже село захвачено, а они кидают просто на мясо», - констатировал пленный.

Дудяк признался, что ему и сослуживцам тяжело далось отступление из Карловки. Военнослужащим не объяснили, как действовать, не выводили организованно из населенного пункта, а просто бросили погибать.

Петр указал на бессмысленность продолжения ведения боевых действий. Пленный напомнил об обещании Владимира Зеленского завершить конфликт, а происходящее назвал глупостью.

Ранее другой пленный рассказал, что на полигоне новобранцев ВСУ обучали на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет. Боеприпасов просто не было в наличии. Военным лишь один раз показали, как стреляет комплекс.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.