ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15- населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район)», - говорится в Telegram-канале представительства.
В сообщении уточняется, что украинские войска выпустили три снаряда.
ВСУ неоднократно подвергают обстрелам населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, при очередной атаке националистов погиб мирный житель на дороге из Горловки в поселок Гольмовский. Тогда боевики ударили по местной АЗС.
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