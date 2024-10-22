ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15- населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район)», - говорится в Telegram-канале представительства.

В сообщении уточняется, что украинские войска выпустили три снаряда.

ВСУ неоднократно подвергают обстрелам населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, при очередной атаке националистов погиб мирный житель на дороге из Горловки в поселок Гольмовский. Тогда боевики ударили по местной АЗС.