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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские боевики выпустили три снаряда по Никитовскому району Горловки.
Игнат Далакян 2024-10-22 20:39:03
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15- населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район)», - говорится в Telegram-канале представительства.

В сообщении уточняется, что украинские войска выпустили три снаряда.

ВСУ неоднократно подвергают обстрелам населенные пункты Донецкой Народной Республики. Так, при очередной атаке националистов погиб мирный житель на дороге из Горловки в поселок Гольмовский. Тогда боевики ударили по местной АЗС.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #кассетный боеприпас
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