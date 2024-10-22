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Огнеметчики показали работу ТОС-1А «Солнцепек» у реки Оскол

Основные бои на этом направлении проходят вблизи Кругляковки и Колесниковки.
Глеб Владовский Юлия Бабакова 2024-10-22 09:40:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие показали работу тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» у реки Оскол на Купянском направлении. На оперативных кадрах контроля видно уничтожение опорников ВСУ.

Основные события сейчас на этом направлении разворачиваются вблизи Кругляковки  и Колесниковки. Противник там пытается контратаковать, идут ожесточенные бои. И если потребуется, поддержку продвигающимся подразделениям оказывает ТОС-1А.

Эту систему используют на сложных участках. Военнослужащие разворачивают систему буквально за минуту. Оперативность - один из решающих факторов. Ведь вражеские FPV-дроны работают даже ночью. На счету у этого огнеметного расчета группировки «Запад» десятки уничтоженных опорных пунктов противника.

По словам командира огневого взвода с позывным Моряк, название «Солнцепек» у ТОС-1А неспроста. Все потому, что укрыться от тяжелого огнемета нереально. Там, куда попадает снаряд, происходит взрыв с чудовищным давлением и температурой в 3000 градусов. Поэтому враг делает все, чтобы выследить и уничтожить это грозное орудие.

За сутки группировка войск «Запад» уничтожила на Купянском направлении три полевых склада с боеприпасами, до 350 военнослужащих ВСУ и две американские артиллерийские установки.

#ВС РФ #наш эксклюзив #Купянское направление #ТОС-1 «Солнцепек» #группировка войск запад
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