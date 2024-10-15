Расчет «Солнцепека» испепелил позиции ВСУ в зоне спецоперации

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт украинских националистов. Кадры боевой работы экипажей тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» публикует Минобороны России.
Боевая машина в сопровождении группы поддержки заранее выдвинулась на огневую позицию. Координаты расположения боевиков экипажу передали разведчики 3-й общевойсковой армии.
Залп 220-мм боеприпасов с термобарической смесью не оставил врагу шансов.
Подразделения РХБЗ ежедневно работают по позициям ВСУ, выжигая укрепления боевиков и поддерживая огнем наступления наших штурмовых отрядов.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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