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Расчет «Солнцепека» испепелил позиции ВСУ в зоне спецоперации

На головы боевиков обрушились 220-мм боеприпасы с термобарической смесью.
2024-10-15 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт украинских националистов. Кадры боевой работы экипажей тяжелой огневой системы ТОС-1А «Солнцепек» публикует Минобороны России.

Боевая машина в сопровождении группы поддержки заранее выдвинулась на огневую позицию. Координаты расположения боевиков экипажу передали разведчики 3-й общевойсковой армии.

Залп 220-мм боеприпасов с термобарической смесью не оставил врагу шансов.

Подразделения РХБЗ ежедневно работают по позициям ВСУ, выжигая укрепления боевиков и поддерживая огнем наступления наших штурмовых отрядов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #огнемет #ВСУ #тос-1а «солнцепек» #Опорный пункт
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