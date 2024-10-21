Над Россией сбили 18 украинских беспилотников

Российские военнослужащие уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 11 летательных аппаратов над территорией Ростовской, а также четыре - в районе Брянской областей. Кроме того, два беспилотника сбили над Курской областью и еще один - в районе Орловской.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в воскресенье, 20 октября над Россией сбили 23 украинских летательных аппарата.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.