Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск «Днепр» поразил позиции ВСУ, замаскированные в лесополосе к северу от Работино в Запорожской области. Минобороны РФ показало видео их уничтожения.

Живую силу противника в окопах и блиндажах обнаружила воздушная разведка. После этого по ним нанесли удар из артиллерии.

Часть пехоты ВСУ успела сбежать на другие позиции. Операторы БПЛА уничтожили их сбросами боеприпасов.

За сутки во время боевой работы военнослужащие расчетов проходят несколько километров. При заряжании, подносе боеприпасов и сворачивании орудий они выдерживают большие физические нагрузки, но, по словам самих бойцов, об этом никто не задумывается, так как все к ним привыкли.

Ранее расчет «Гвоздики» группировки войск «Север» показал уничтожение опорного пункта ВСУ. Координаты цели артиллеристам передали разведчики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.