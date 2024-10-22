В Бразилии назвали санкции не эффективным способом повлиять на Россию, отметив, что республика не поддерживает их. Так прокомментировал вопрос журналиста из Германии главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим.

Говоря, что антироссийские санкции не приведут к результату, он добавил, что Бразилия в хороших отношениях с российской стороной и между ними нет враждебности. Об отношениях Бразилиа и Москвы Аморим рассказал в интервью журналу Spiegel, состоявшемся накануне саммита БРИКС в Казани.

Представитель СМИ спросил Аморима, поддерживает ли его страна введение антироссийских ограничительных мер.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», - ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.

Кроме этого, от введенных в отношении России санкций страдает. в первую очередь, Западная Европа. Россия же, напротив, - демонстрирует рост своей экономики.

Как стало известно 20 октября, президент Бразилии Лула да Силва не сможет приехать в Россию на саммит БРИКС из-за травмы. Он упал в своей резиденции и ударился затылком.