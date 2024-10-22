МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Советник Лулы резко ответил журналисту Spiegel об отношениях Бразилии и РФ

В преддверии саммита БРИКС в Казани советник президента Бразилии заявил, что его страна против антироссийских санкций.
Марина Крижановская 2024-10-22 04:41:55
© Фото: Ton Molina Keystone Press Agency Globallookpress

В Бразилии назвали санкции не эффективным способом повлиять на Россию, отметив, что республика не поддерживает их. Так прокомментировал вопрос журналиста из Германии главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим.

Говоря, что антироссийские санкции не приведут к результату, он добавил, что Бразилия в хороших отношениях с российской стороной и между ними нет враждебности. Об отношениях Бразилиа и Москвы Аморим рассказал в интервью журналу Spiegel, состоявшемся накануне саммита БРИКС в Казани.

Представитель СМИ спросил Аморима, поддерживает ли его страна введение антироссийских ограничительных мер.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», - ответил он на соответствующий вопрос интервьюера.

Кроме этого, от введенных в отношении России санкций страдает. в первую очередь, Западная Европа. Россия же, напротив, - демонстрирует рост своей экономики.

Как стало известно 20 октября, президент Бразилии Лула да Силва не сможет приехать в Россию на саммит БРИКС из-за травмы. Он упал в своей резиденции и ударился затылком.

#Россия #в стране и мире #Бразилия #Лула да Силва #саммит Брикс #казань #Антироссийские санкции #Селсу Аморим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 