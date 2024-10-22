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В Йошкар-Оле автономные установки «Ярс» вывели на боевое патрулирование

Во время тренировки ракетчики выполнят маневренные действия, а также оборудуют полевые позиции и отработают маскировку боевых машин.
2024-10-22 05:51:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Автономные пусковые установки «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в Йошкар-Олинском ракетном соединении. Минобороны РФ показало кадры их работы.

Во время патрулирования стратегические ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий. Они также потренируются оборудовать полевые позиции, маскировать машины и организовывать боевое охранение. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях.

Ранее военные моряки России и Китая провели совместные учения по спасению на воде. Поиском и спасением условного пострадавшего занималась группа российских моряков на вертолете Ка-27ПС.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#маневры #Ярс #боевая подготовка
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