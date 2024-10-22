Расчет «Акации» уничтожил блиндаж и БМП украинских боевиков

Артиллеристы уничтожили технику и блиндаж ВСУ из гаубицы 2С3 «Акация». Они показали свою боевую работу, а также кадры поражения целей.

Первой из них стало укрытие в опорном пункте украинских боевиков. Расчет «Акации» ударил по нему с расстояния 15 км. Один выстрел пристрелочный, затем оператор беспилотника помог скорректировать удар - и уже со второго удара цель уничтожена, и не одна.

«Били по блиндажу, рядом стояла БМП вражеская. Разбили и блиндаж, и БМП. По рации сказали - молодцы. Если точная корректура, то разлет 2-3 метра, практически всегда попадание в цель, нет такого, чтобы рядом где-то упало, в цель летит», - рассказал старший наводчик Коммерсант.

«Акация» - это мощное и точное орудие, способное моментально менять позиции. Ее достоинства очевидны и для противника, поэтому вражеская воздушная разведка пытается отследить перемещение самоходок, чтобы уничтожить их.

«Отработали по цели, уехали в туман, и уже от гаража метрах в 50 упал реактивный снаряд», - поделился командир орудия с позывным Бодрый.

Самоходные гаубицы хорошо подходят для наступления. Их удары по ближайшим тыловым районам срывают ротации противника, не дают подвозить боеприпасы, маневрировать бронетехнике ВСУ.

Ранее расчеты «Гиацинтов» нанесли удары по складам с боеприпасами ВСУ. Также они уничтожили технику противника: реактивные системы залпового огня «Град», САУ «Krab», гаубицу М777.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.