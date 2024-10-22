Вучич заявил, что популярность БРИКС в Сербии равна популярности ЕС

Популярность БРИКС среди граждан Сербии равна 42%, примерно на том же уровне, что и Евросоюз. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, ссылаясь на данные соцопросов.

«Несколько дней назад я посмотрел, что люди в Сербии думают по этому вопросу сегодня. Люди не знают точно, что БРИКС значит, слышали, что речь идет о странах, которые нас меньше принуждают, но не знают, что там нет реальных механизмов и что это не функционирует таким образом, как ЕС. Будет ли так в будущем, это другой вопрос, не исключаю этого, но уровень популярности сейчас 42%, то есть на уровне ЕС», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Вучич, если бы он высказался по поводу БРИКС в новом свете, многие люди поменяли бы свое мнение в пользу этого объединения, потому что граждане Сербии хотят «слышать от того, кто больше располагает информацией».

По мнению президента, БРИКС предстоит выработать единую систему оплаты, наладить связи внутри организации, и тогда через полтора-два года «этот вопрос будет очень серьезным» для Сербии. Вучич также заявил, что отношение Белграда к европейскому пути давно сформировалось, и чтобы его изменить, многое должно поменяться в стране. Он напомнил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз начались в 2000 году, но затянулись.

«Мы обеспечили начало переговоров, и это наша заслуга, но это продолжается уже долго, и люди "сыты" от всего - и разговоров о территориальной целостности Украины, и отсутствия соблюдения целостности Сербии. Когда речь идет о Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия, неправды, я их вообще не виню», - заявил Вучич.

Президент Сербии также не сможет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, потому что уже договорился о визите в Белград премьер-министра Польши Дональда Туска, премьера Греции Кириакоса Мицотакиса и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на эти даты. При этом, по его словам, даже если бы у него не было запланировано этих встреч, приехать в Россию ему было бы сложно.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Александром Вучичем. Путин поздравил собеседника с 80-й годовщиной освобождения Белграда.