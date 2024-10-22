В Запорожской области подняли останки бойцов Красной Армии 1943 года

Поисковики подняли останки бойцов-красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны на Никопольском плацдарме в Запорожской области. Сейчас на этом месте - поле пшеницы, но 80 лет назад здесь после поражения в ходе Мелитопольской операции закрепилась немецкая армия. С ноября 1943 года до февраля 1944 года советские войска пытались выбить отсюда противника.

«По спискам безвозвратных потерь было установлено, что в этом месте на безымянной высоте погибло 27.11.1943 года 12 человек», - рассказал Евгений Горлачев, руководитель поискового отряда «Победитель», директор Мелитопольского краеведческого музея и депутат законодательного собрания Запорожской области.

Останки всех 12 бойцов удалось найти. Определить место поиска получилось благодаря военным контрразведчикам. Именно они установили, что еще в декабре 2021 года украинские копатели нашли здесь одного из погибших красноармейцев. В его нагрудном кармане лежала медаль «За отвагу». Боевую награду они забрали, а вот останки солдата так и остались лежать здесь.

«Все эти долгие годы при Украине мы не могли работать с российскими архивами, не было у нас доступа. Благодаря заходу российской армии сюда мы возвратились уже домой, вернулись обратно, архивы были подняты. После того как у нас появился доступ к архивам, имя солдата было установлено», - сообщил Горлачев.

Солдатом, у которого забрали медаль, оказался командир отделения 1-го стрелкового батальона 176-го гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии Григорий Бацман. Он погиб, когда ему было около 20 лет.

Имена остальных героев также будут установлены, а их останки перезахоронят в Запорожской области. Несмотря на постоянную атаку беспилотников ВСУ и угрозу ракетной опасности на этом поле вместе с поисковиками отряда «Победитель» продолжают работать представители Росгвардии, Следственного комитета и сотрудники военной контрразведки. Их цель - восстановить имя каждого погибшего здесь солдата Великой Отечественной войны.

Ранее в Ленинградской области обнаружили останки узников нацистского концлагеря «Дулаг 101». Как рассказали поисковики, в общей сложности на этом месте было захоронено около 5 000 человек.