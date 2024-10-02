Министр обороны Эстонии допустил отправку военных на запад Украины

Эстония рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на запад Украины для выполнения «небоевых задач», сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

«Пока мы не приняли конкретного решения. Прежде всего нам необходимо гарантировать безопасность наших инструкторов», - приводит радиостанция Polskie Radio слова министра.

Он добавил, что решение по этому вопросу должно приниматься консенсусом стран-участниц НАТО. Пока этот аспект обсуждается, Эстония продолжает обучение в Польше и Великобритании, заключил Певкур.

Напомним, сегодня обсуждалось продление миссии ЕС по подготовке военных, которая была начата в 2022 году и уже подходит к концу. Однако решение ЕС по продолжению отправки советников и инструкторов на Украину было заблокировано Венгрией. Будапешт объяснил подобный шаг тем, что его не устраивает сама форма предложения.