Венгрия заблокировала план ЕС по отправке инструкторов на Украину

Венгрия заблокировала решение ЕС по отправке советников и инструкторов на Украину для подготовки боевиков ВСУ, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение», - написал Сийярто в Facebook*.

Венгерский министр заявил, что этот план является чрезвычайно опасным шагом, который приведет к эскалации конфликта. Он подчеркнул, что в такой форме они не будут принимать предложение и попросили ЕС его переработать.

По словам Сийярто, миссия ЕС по подготовке военных, которую они начали в 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении еще на два года и отправке инструкторов.

Ранее Сийярто говорил о том, что поставки оружия для Украины ничего не изменили. Тогда венгерский министр призвал задуматься о том, насколько помощь Киеву рациональна.

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