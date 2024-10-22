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Более 20 человек ранены из-за удара ЦАХАЛ по жилому дому в Бейруте

По предварительной информации, четыре человека погибли, один из них ребенок.
Анастасия Бобылева 2024-10-22 00:25:29
© Фото: Bilal Jawich XinHua Globallookpress

Четыре человека погибли при ударе Израиля по жилому дому в Бейруте, об этом пишет Lebanon Debate. Еще 24 человека оказались ранены.

Ссылаясь на министерство здравоохранения Ливана, издание сообщает, что среди погибших есть ребенок. Дом, который атаковала Армия обороны Израиля, находился недалеко от больницы имени Рафика Харири.

К месту происшествия прибыло более 15 машин скорой помощи и две пожарные машины, уточнили в РИА Новости. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы в поисках выживших.

Днем ранее ВВС Израиля атаковали пригород Бейрута. По меньшей мере три самолета ЦАХАЛ нанесли удары по столице Ливана.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #Ближний Восто
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