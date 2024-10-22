Путин: Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка

Россия и Южно-Африканская Республика совместно выступают на мировой арене за создание справедливого миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.

«Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене в сфере создания и формирования справедливого многополярного миропорядка», - заявил Путин.

Президент РФ добавил, что Москва уделяет особое внимание укреплению отношений со странами Африки и работает над реализацией совместных документов, принятых по итогам саммита Россия - Африка, который проходил в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Также планируется встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.