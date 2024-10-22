МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Россия и ЮАР выступают за создание справедливого миропорядка

Президент РФ отметил, что Россия уделяет пристальное внимание развитию отношений с африканскими странами.
Алексей Курильченко 2024-10-22 16:02:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Южно-Африканская Республика совместно выступают на мировой арене за создание справедливого миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Казани.

«Россия и ЮАР координируют в значительной степени свои усилия на международной арене в сфере создания и формирования справедливого многополярного миропорядка», - заявил Путин.

Президент РФ добавил, что Москва уделяет особое внимание укреплению отношений со странами Африки и работает над реализацией совместных документов, принятых по итогам саммита Россия - Африка, который проходил в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Также планируется встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

#ЮАР #в стране и мире #Владимир Путин #брикс #казань #Сирил Рамафоса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 