Экономист объяснил, почему за рубежом отказываются принимать старые доллары

Старые доллары могут перестать принимать у россиян за рубежом. Об этом рассказал экономист и бизнес-аналитик Валерий Корнеев.

Как пишет «360», в некоторых странах, таких как Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ теперь требуют купюры нового образца и в идеальном состоянии - на них не должно быть потертостей и надписей.

«Стратегически американцы потихонечку тестируют идею о том, что зарубежные доллары в некий момент времени - не только наличные, но и безналичные - могут быть отменены для приема на территории Соединенных Штатов», - сообщил эксперт.

По его словам, таким образом Соединенные Штаты фактически могут отказаться от обслуживания своего государственного долга.

Специалист также отметил, что все безналичные доллары в обороте за пределами страны контролируются банками США. В случае с наличными - они имеют специальные серии, что делает это технически возможным. После такого шага долговой рынок может рухнуть, как считает Корнеев. В этом случае США смогут его выкупить по очень низкой цене, что позволит им погасить долги и оградить себя от гиперинфляции.

Экономист также посоветовал туристам обменивать американскую валюту непосредственно в стране, в которую прибыли.

Ранее россияне столкнулись с отказом в приеме наличных долларов за рубежом. Банки разных стран отказываются принимать у туристов купюры американской валюты старого образца или те, которые находятся в неидеальном состоянии.