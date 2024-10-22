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Россияне столкнулись с отказом в приеме наличных долларов за границей

Банки разных стран отказываются принимать у туристов купюры старого образца или находящиеся в неидеальном состоянии.
Алексей Курильченко 2024-10-22 12:30:58
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

Россияне, отдыхающие за границей, массово столкнулись с отказом приема наличных долларов в отечественных и зарубежных банках, а также в пунктах обмена валют. На популярных направлениях у граждан РФ начали требовать банкноты нового образца в идеальном состоянии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали. Но на деле туристы стали очень часто сталкиваться с ситуацией, когда в России перед поездкой за рубеж им продают купюры старого образца, а за границей требуют уже нового образца», - заявил «Российской газете» вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Чаще всего с проблемами с приемом наличных россияне сталкивались в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте, Армении и на других популярных направлениях. Кроме того, некоторым аналогичные требования стали предъявлять и в России. В некоторых банках купюры в неидеальном состоянии принимают лишь с дисконтом в 5%.

Как отметил Мурадян, проблемы с наличным долларами у россиян начались еще в прошлом году. В этом году туроператоры стали предупреждать своих клиентов о проблемах с долларами, что несколько сократило число жалоб. По мнению Мурадяна, отказ в приеме старых купюр может быть связан с увеличением числа подделок.

#в стране и мире #туризм #АТОР #доллары
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