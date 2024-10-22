Нутрициолог Гусакова назвала самые опасные деликатесы

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала о деликатесах, которые могут нанести наибольший вред здоровью. По ее словам, эксперты определили, что чрезмерное употребление куриной кожи, говяжьих мозгов и даже молочной пенки может привести к серьезным заболеваниям или даже смерти.

«Недавние исследования показали, что говяжьи мозги могут содержать вредные вещества, такие как прионные белки. Они меняют нормальную структуру белков в мозге человека, что приводит к накоплению аномальных белков, повреждению нервных клеток и нейродегенеративным заболеваниям», - рассказала Гусакова сайту Life.ru.

Также говяжий мозг содержит в себе чрезмерное количество холестерина и насыщенных жиров, избыток которых может привести к образованию бляшек в сосудах и смертельно опасному атеросклерозу.

К этому же заболеванию может привести и употребление куриной кожи. Особенно опасна она для диабетиков и гипертоников, которым нельзя употреблять более 200 миллиграммов холестерина в сутки. Также эксперт прокомментировала информацию о вреде молочной пенки.

«При непереносимости лактозы - молочного сахара - молочные продукты будут вызывать дискомфорт в пищеварении. При лактазной недостаточности лучше использовать кисломолочные продукты в качестве источника кальция. В кисломолочных продуктах лактоза уже частично расщеплена бифидо- и лактобактериями», - рассказала эксперт.

Ранее нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал, по каким симптомам можно заподозрить наличие в организме гельминтов и простейших. Эксперт отметил, что паразиты попадают в организм человека через грязные руки, домашних животных, воду, с плохо промытыми овощами, а также с недостаточно термически обработанными мясом или рыбой.