Минобороны России сообщает об удачном огневом воздействии по скоплениям боевиков ВСУ в приграничье Курской области.
Личный состав неприятеля был замечен с воздуха российскими разведчиками группировки войск «Север». Противник пытался провести ротацию на своих позициях.
Российские бойцы нанесли удары по замеченной пехоте врага, используя сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.
Противник был уничтожен, несмотря на попытку скрыться в лесополосах. При этом результаты огневого поражения фиксировались в реальном времени средствамии объективного контроля.
Ранее сообщалось, что расчет российского беспилотника «Иноходец» уничтожил украинскую станцию РЭБ в курском приграничье.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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