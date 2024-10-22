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Разведчики группировки «Север» ликвидировали боевиков сбросами с дронов

Огневое воздействие на живую силу ВСУ оказывалось в приграничных районах Курской области.
2024-10-22 17:22:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об удачном огневом воздействии по скоплениям боевиков ВСУ в приграничье Курской области. 

Личный состав неприятеля был замечен с воздуха российскими разведчиками группировки войск «Север». Противник пытался провести ротацию на своих позициях. 

Российские бойцы нанесли удары по замеченной пехоте врага, используя сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. 

Противник был уничтожен, несмотря на попытку скрыться в лесополосах. При этом результаты огневого поражения фиксировались в реальном времени средствамии объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что расчет российского беспилотника «Иноходец» уничтожил украинскую станцию РЭБ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #беспилотники #Курская область #приграничье
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