Минобороны России сообщает об удачном огневом воздействии по скоплениям боевиков ВСУ в приграничье Курской области.

Личный состав неприятеля был замечен с воздуха российскими разведчиками группировки войск «Север». Противник пытался провести ротацию на своих позициях.

Российские бойцы нанесли удары по замеченной пехоте врага, используя сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов.

Противник был уничтожен, несмотря на попытку скрыться в лесополосах. При этом результаты огневого поражения фиксировались в реальном времени средствамии объективного контроля.

Ранее сообщалось, что расчет российского беспилотника «Иноходец» уничтожил украинскую станцию РЭБ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.