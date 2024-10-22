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МО РФ показало работу поисково-спасательной группы на Ми-8ПСГ

Поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки, а также военнослужащего медицинского отделения.
2024-10-22 16:24:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил России на вертолете Ми-8ПСГ сопроводили экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35 в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, также опубликовав видеокадры работы группы.

«При возникновении нештатной ситуации военнослужащие поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказании помощи и при необходимости транспортировки экипажа в пункт постоянной дислокации», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в поисково-спасательную группу входят группа огневой поддержки, а также медицинский работник.

Ми-8 способен перевозить личный состав и грузы на расстояние, превышающее 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Ми-8 #Курская область #ВСУ #МО РФ
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