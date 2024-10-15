МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале Бурденко

В госпитале проходят лечение российские военнослужащие, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации.
Катерина Радомская 2024-10-15 13:40:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева навестила раненых участников спецоперации в госпитале имени Бурденко и вручила награды отличившимся военнослужащим. Как проходила церемония, рассказала корреспондент «Звезды» Катерина Радомская.

Саперу Виктору Громобоеву сделали экзопротезирование, и теперь он привыкает к протезу, тренируется брать предметы и жмет руку Анне Цивилевой.

«Это очень хороший протез. Очень удобный, это однозахватный протез, мне нравится», - говорит боец.

Награду получили и военные медики. Медаль «За спасение погибавших» вручили майору медицинской службы Эдуарду Зудину. Он оперировал бойца с неразорвавшейся миной в спине и спас ему жизнь.

Огнестрельно-взрывное и сочетанное - самые частые ранения у бойцов на СВО. Медики делают все возможное, чтобы военнослужащие как можно скорее вернулись к самостоятельной жизни. На территории Бурденко, как и в других военных госпиталях, находится военно-врачебная комиссия. Военнослужащие должны проходить ВВК быстро и безошибочно, подчеркнула Цивилева. Обсудили и кадровые вопросы.

«Мы находимся в состоянии реформы. Прошли недавно организационно-штатные мероприятия, нам добавили численность, сейчас мы занимаемся подбором кадров, их подготовкой. Потому что эксперт в области военно-врачебной экспертизы - это примерно три-пять лет подготовки внутри комиссии, чтобы он мог принимать самостоятельные безошибочные решения», - объяснил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Андрей Дацко.

Не обошли стороной и оснащенность отделений в Бурденко. Заместителю министра обороны представили новейшие медицинские технологии для лечения раненых и показали, чем пользуются медики в прифронтовых условиях. 

Цивилева проверила и ход реновации госпиталя - начало капитального ремонта хирургического корпуса, а еще строительство радиологического корпуса. После сдачи он сможет вместить не менее 300 коек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #госпиталь #Бурденко #СВО #цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 