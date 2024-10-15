Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале Бурденко

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева навестила раненых участников спецоперации в госпитале имени Бурденко и вручила награды отличившимся военнослужащим. Как проходила церемония, рассказала корреспондент «Звезды» Катерина Радомская.

Саперу Виктору Громобоеву сделали экзопротезирование, и теперь он привыкает к протезу, тренируется брать предметы и жмет руку Анне Цивилевой.

«Это очень хороший протез. Очень удобный, это однозахватный протез, мне нравится», - говорит боец.

Награду получили и военные медики. Медаль «За спасение погибавших» вручили майору медицинской службы Эдуарду Зудину. Он оперировал бойца с неразорвавшейся миной в спине и спас ему жизнь.

Огнестрельно-взрывное и сочетанное - самые частые ранения у бойцов на СВО. Медики делают все возможное, чтобы военнослужащие как можно скорее вернулись к самостоятельной жизни. На территории Бурденко, как и в других военных госпиталях, находится военно-врачебная комиссия. Военнослужащие должны проходить ВВК быстро и безошибочно, подчеркнула Цивилева. Обсудили и кадровые вопросы.

«Мы находимся в состоянии реформы. Прошли недавно организационно-штатные мероприятия, нам добавили численность, сейчас мы занимаемся подбором кадров, их подготовкой. Потому что эксперт в области военно-врачебной экспертизы - это примерно три-пять лет подготовки внутри комиссии, чтобы он мог принимать самостоятельные безошибочные решения», - объяснил начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Андрей Дацко.

Не обошли стороной и оснащенность отделений в Бурденко. Заместителю министра обороны представили новейшие медицинские технологии для лечения раненых и показали, чем пользуются медики в прифронтовых условиях.

Цивилева проверила и ход реновации госпиталя - начало капитального ремонта хирургического корпуса, а еще строительство радиологического корпуса. После сдачи он сможет вместить не менее 300 коек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.