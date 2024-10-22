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ФСБ показала видео передачи взятки экс-сенатором Арашуковым в колонии

Заключенный передал сотрудникам колонии около трех миллионов рублей, чтобы получить более комфортные условия содержания.
Алексей Курильченко 2024-10-22 13:07:55
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

В отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», возбудили уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По данным правоохранителей, Арашуков передал сотрудникам колонии около трех миллионов рублей для создания для себя благоприятных условий пребывания в колонии. Передача денег осуществлялась через адвоката.

В отношении Арашукова возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере»). В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что в 2022 году Рауфа Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному сроку по делу об организации убийства и о хищениях. Согласно материалам дела, Рауль в 2010-м поручил сыну убить лидера молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также установлен факт хищения природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей.

#ФСБ РФ #колония #взятка #Черный дельфин #рауф арашуков
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