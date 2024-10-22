МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли три Bradley за сутки на Курском направлении

Всего же за сутки враг потерял на этом направлении 13 единиц бронетехники и более 340 боевиков.
2024-10-22 13:46:37
© Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские войска уничтожили три боевые машины пехоты Bradley американского производства за сутки на Курском направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

Всего же за это время было уничтожено 13 единиц вражеской бронетехники. Помимо Bradley, это еще две боевые машины пехоты, три танка и пять других боевых бронированных машин. 

Кроме этого, противник лишился пяти орудий, 11 автомобилей и двух станций РЭБ. 

Неприятель потерял более 340 военнослужащих. Сообщается и о шести боевиках, которые сдались в плен. 

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новосадовое на территории Донецкой Народной Республики. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #ВСУ #Bradley #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 