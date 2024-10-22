Российские войска уничтожили три боевые машины пехоты Bradley американского производства за сутки на Курском направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Всего же за это время было уничтожено 13 единиц вражеской бронетехники. Помимо Bradley, это еще две боевые машины пехоты, три танка и пять других боевых бронированных машин.

Кроме этого, противник лишился пяти орудий, 11 автомобилей и двух станций РЭБ.

Неприятель потерял более 340 военнослужащих. Сообщается и о шести боевиках, которые сдались в плен.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новосадовое на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.