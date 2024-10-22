МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Новосадовое на территории ДНР

Населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск «Запад».
2024-10-22 12:51:15
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новосадовое на территории Донецкой Народной Республики. 

Населенный пункт был освобожден активными и решительными действиями подразделений группировки войск «Запад», как уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новоегоровка (Харьковская область), Терны, Торское, Красный Лиман (ДНР). 

МО РФ отметило, что ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 470 боевиков, три американских бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину ЗРК «Стрела-10», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и орудие Д-30. 

Кроме этого, удалось уничтожить три полевых склада с боеприпасами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #группировка запад #Новосадовое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 