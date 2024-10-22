Российские войска освободили Новосадовое на территории ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новосадовое на территории Донецкой Народной Республики.

Населенный пункт был освобожден активными и решительными действиями подразделений группировки войск «Запад», как уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новоегоровка (Харьковская область), Терны, Торское, Красный Лиман (ДНР).

МО РФ отметило, что ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли более 470 боевиков, три американских бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину ЗРК «Стрела-10», орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

Кроме этого, удалось уничтожить три полевых склада с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.