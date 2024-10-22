МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ

Министр обороны России Белоусов поздравил специалистов финансово-экономической службы ВС РФ с профессиональным праздником.
2024-10-22 00:44:49
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов адресовал военным финансистам поздравление с профессиональным праздником, отметив, что они особо поддерживают участников специальной военной операции, а также решают социальные проблемы военнослужащих и членов их семей, помогают военным пенсионерам и гражданскому персоналу.

Кроме того, на протяжении более чем 100 лет подразделения финансово-экономической службы обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск и поддерживают их боеготовность.

«Современное поколение военных финансистов сохраняет и приумножает традиции предшественников, накопленные за десятилетия достойной работы в интересах государства», - заявил глава оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что профессионализм, ответственность и строгое соблюдение закона военными финансистами позволяют им на высоком уровне выполнять свои обязанности - своевременно и рационально использовать выделяемые на нужды Российской армии бюджетные средства.

Он выразил уверенность, что в помощь военным финансистам будут новейшие технологии и постоянное совершенствование системы работы. Министр обороны пожелал сотрудникам финансово-экономической службы крепкого здоровья и благополучия, и достижений во имя Отечества.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #МО РФ #Андрей Белоусов #финансово-экономическая служба ВС РФ #День военного финансиста
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 