Белоусов поздравил сотрудников финансово-экономической службы ВС РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов адресовал военным финансистам поздравление с профессиональным праздником, отметив, что они особо поддерживают участников специальной военной операции, а также решают социальные проблемы военнослужащих и членов их семей, помогают военным пенсионерам и гражданскому персоналу.

Кроме того, на протяжении более чем 100 лет подразделения финансово-экономической службы обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск и поддерживают их боеготовность.

«Современное поколение военных финансистов сохраняет и приумножает традиции предшественников, накопленные за десятилетия достойной работы в интересах государства», - заявил глава оборонного ведомства.

Белоусов добавил, что профессионализм, ответственность и строгое соблюдение закона военными финансистами позволяют им на высоком уровне выполнять свои обязанности - своевременно и рационально использовать выделяемые на нужды Российской армии бюджетные средства.

Он выразил уверенность, что в помощь военным финансистам будут новейшие технологии и постоянное совершенствование системы работы. Министр обороны пожелал сотрудникам финансово-экономической службы крепкого здоровья и благополучия, и достижений во имя Отечества.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.