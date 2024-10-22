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Пленный рассказал о негативном отношении к сотрудникам ТЦК на Украине

Жители Украины ловят сотрудников ТЦК и применяют против них физическую силу.
2024-10-22 10:43:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Дмитрий Рутковский рассказал, что жители Украины настолько не любят сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), что ловят их и применяют против них физическую силу. Видеозапись с рассказом пленного предоставило Министерство обороны России.

«Все настроены против ТЦК, перелавливают и режут их там, избивают. Я пошел, потому что мне сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», - сказал Рутковский.

В Курскую область украинцев завезли обманом, солдатам не сказали, что перебрасывают в российский регион. В роте, в которой Дмитрий служил, из-за тяжелых потерь оставалось около 30 человек. Рутковский рассказал, как попал в плен. Бронеавтомобиль MaxxPro, в котором Дмитрий вез еду и воду сослуживцам, подорвался на мине. Сидевшие в машине люди выбежали в лесопосадку, где и встретили российских военнослужащих. Бойцы ВС РФ приказали сдаться, украинские солдаты последовали совету россиян.

Пленный поблагодарил наших военнослужащих за человечное и гуманное отношение. Он выразил сомнение, что ВСУшники ведут себя аналогично. Рутковский отметил, что в плену его не били, дали воды и еды.

Дмитрий служил в 40-м отдельном стрелковом батальоне, прикомандированном к 41-й механизированной бригаде ВСУ. Вместе с ним было еще несколько относительно молодых людей, остальным больше 50 лет. По словам пленного, в его батальоне было мало идейных, большинство солдат устали и хотели скорейшего завершения конфликта.

Ранее другой пленный заявил, что в ВСУ относятся к своим солдатам как к собакам, и подчеркнул, что украинское командование бросает своих же людей «на мясо».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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