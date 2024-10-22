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Погибший при крушении самолета в Судане россиянин не работал в аэропорту Манас

На месте крушения обнаружили документы киргизского аэропорта, однако россиянин работал в другой компании.
Алексей Курильченко 2024-10-22 11:44:31
© Фото: Xinhua ZUMAPRESS Globallookpress

Погибший при крушении самолета в Судане россиянин Виктор Гранов не имеет отношения к системе киргизских аэропортов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт Манас».

«Документы ОАО "Международный аэропорт Манас", найденные при крушении самолета в Судане, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас», - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Гранова пригласили в Киргизию в мае для перегона самолета Ан-12. Именно по этой причине ему выдали допуск в аэропорт Манас. Однако Гранов так и не совершил перегон из-за занятости. В ОАО отметили, что документ с допуском выдается всем, кто сотрудничает с аэропортом.

Напомним, что грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане накануне. Как сообщили в посольстве РФ, воздушное судно сбили мятежные Силы быстрого реагирования, захватившие западный регион Судана Дарфур. В настоящее время в регионе идут боевые действия. Самолет базировался в ОАЭ и перевозил инженерную помощь в Республику Чад.

#в стране и мире #Ил-76 #крушение #киргизия #судан
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