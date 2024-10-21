В Судане сбит грузовой самолет, в котором могли быть россияне

В Судане сбили грузовой самолет, в котором, предположительно, были россияне. Об этом сообщило посольство Российской Федерации.

Сейчас диппредставительство выясняет обстоятельства случившегося.

«Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента», - сообщает посольство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ситуацию осложняет тот факт, что зона крушения воздушного судна находится в Дарфуре, где ведутся боевые действия.

Посольство РФ написало, что о происшествии сообщили захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные «Силы быстрого реагирования». Они утверждают, что сбили суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого входили граждане России.