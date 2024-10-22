МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу

На борту находился пациент. Серьезных травм у находившихся на борту лиц нет.
Глеб Владовский 2024-10-22 11:42:53
© Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу. Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА).

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», - приводит заявление организации Ростех.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям пилотов удалось предотвратить серьезную аварию. В результате происшествия один из летчиков повредил ногу, остальные получили ушибы, существенных травм нет.

В НССА сообщили, что к месту происшествия направили два вертолета для эвакуации людей. По предварительной причине, техническая неполадка привела к жесткой посадке.

#вертолет #Санитарная авиация #жесткая посадка #нсса
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 