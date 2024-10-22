В Нижегородской области вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу. Об этом сообщили в Национальной службе санитарной авиации (НССА).

«На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию», - приводит заявление организации Ростех.

Отмечается, что благодаря грамотным действиям пилотов удалось предотвратить серьезную аварию. В результате происшествия один из летчиков повредил ногу, остальные получили ушибы, существенных травм нет.

В НССА сообщили, что к месту происшествия направили два вертолета для эвакуации людей. По предварительной причине, техническая неполадка привела к жесткой посадке.