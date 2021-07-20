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«ПСБ Лизинг» начал поставку вертолетов для санитарной авиации Ростеха

Алексей Курильченко
19:50 20.07.2021
На МАКС-2021 состоялась церемония передачи первого вертолета Ми-8МТВ-1 санитарной авиации через компанию «ПСБ Лизинг».
«ПСБ Лизинг» начал поставку вертолетов для санитарной авиации Ростеха
© Фото: ТРК "Звезда"
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В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 «ПСБ Лизинг» получил от холдинга «Вертолеты России» медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 и передал его Национальной службе санитарной авиации. До конца 2022 года через компанию «ПСБ Лизинг» будет поставлено еще 65 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 легких «Ансатов». Общая стоимость сделки составляет 28 миллиардов рублей.

На церемонии передачи воздушного судна присутствовали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский и индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

«Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей», - рассказал Фрадков.

Торжественная церемония передачи вертолета состоялась на статической экспозиции холдинга «Вертолеты России», где представлен вертолет Ми-8МТВ-1 в ливрее Национальной службы санитарной авиации. По завершении авиасалона машина отправится выполнять медицинские задания.

«На сегодняшний день наши санитарные вертолеты эксплуатируются в 70 регионах Российской Федерации, каждый день помогая медикам спасать жизни россиян. С 2017 года мы поставили уже более 100 медицинских вертолетов, которые совершили свыше 30 тысяч вылетов и эвакуировали свыше 43 тысяч пациентов. Нам удалось сформировать полноценный парк медицинских вертолетов, готовых к экстренным вылетам, но, безусловно, эта работа должна быть продолжена, чтобы услугами санитарной авиации были обеспечены все регионы нашей страны», – отметил Андрей Богинский.

Поставляемые вертолеты подготовлены под оснащение современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. В 2020 году «Росавиацией» было сертифицировано использование на вертолетах «Ансат» специального инфекционного бокса, позволяющего безопасно перевозить пациентов с коронавирусной инфекцией.

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