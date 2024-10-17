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Д-30 обрушили снаряды на бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области

Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с расчетами беспилотников. Дроны-разведчики обнаруживают вражеские укрытия, технику и местоположение личного состава, после чего передают артиллеристам координаты.
2024-10-17 11:57:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-30 группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ в Курской области. Об этом пишет Минобороны России и демонстрирует кадры ударов.

Координаты противника вычисляются с помощью дронов и передаются артиллеристам. После передачи точных координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.

Боевая работа ведется днем и ночью, независимо от погодных условий. Для этого позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями.

Расчеты слаженные, поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможности обнаружить огневые позиции. Отстрелявшись, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие.

В Минобороны отмечают, что снаряды поступают вовремя и в необходимых объемах. Боеприпасы на передовую доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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