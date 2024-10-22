В Одинцово задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата Алихаджиева

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в совершении покушения на местного жителя. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России. Кадры задержания подозреваемых опубликовали в МВД РФ.

По данным следствия, 10 октября в городе Одинцово местному жителю нанесли два огнестрельных ранения. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и благодаря медицинской помощи он остался жив.

«Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство. На что тот согласился», - говорится в заявлении СК РФ.

Отмечается, что заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. По данным СМИ, целью киллера был экс-зампред правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев.

В СК РФ отметили, что перед совершением нападения подозреваемый месяц выслеживал потерпевшего. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.