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В Одинцово задержали подозреваемых в покушении на помощника депутата Алихаджиева

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого исполнителя и заказчика покушения на убийство мужчины, совершенного 10 октября. Пострадавший остался жив благодаря оказанной медпомощи.
Глеб Владовский 2024-10-22 11:14:05
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в совершении покушения на местного жителя. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России. Кадры задержания подозреваемых опубликовали в МВД РФ.

По данным следствия, 10 октября в городе Одинцово местному жителю нанесли два огнестрельных ранения. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и благодаря медицинской помощи он остался жив.

«Удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство. На что тот согласился», - говорится в заявлении СК РФ.

Отмечается, что заказчик передал исполнителю пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве. По данным СМИ, целью киллера был экс-зампред правительства Ингушетии Шерип Алихаджиев.

В СК РФ отметили, что перед совершением нападения подозреваемый месяц выслеживал потерпевшего. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

#в стране и мире #Подмосковье #СК РФ #Покушение на убийство #МВД России
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