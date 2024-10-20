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Путин поздравил Вучича с 80-й годовщиной освобождения Белграда

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Сербии.
Сергей Лебедев 2024-10-20 15:48:09
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

В воскресенье состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем. В ходе диалога главы государств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецким оккупантов.

Кроме того, Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию Москвы по вопросам территориальной целостности Сербии. Также лидеры стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

Во время разговора стороны выразили удовлетворение уровнем двухсторонних отношений. Президенты условились и дальше поддерживать личные контакты.

Напомним, сегодня в Сербии отмечают национальный праздник - День освобождения Белграда. Ровно 80 лет назад советские войска совместно с бойцами Народно-освободительной армии Югославии очистили город от немецких оккупантов.

В разговоре со «Звездой» вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не будет делать вид, как Чехия, Австрия и Хорватия, что Советский Союз не участвовал в освобождении Белграда. По его словам, подобное отношение является позорным и неприемлемым.

Он посоветовал тем, кто отрицает исторический факт освобождения Красной армией Белграда «хорошо подумать, какую сторону занять в следующем конфликте».

#Сербия #Кремль #Александр Вучич #Владимир Путин #Белград #телефонный разговор #президент россии
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