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Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Сообщается, что артистка была выявлена в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения.
Глеб Владовский 2024-10-22 10:09:38
© Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Суд оштрафовал певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюк'oZa, за употребление наркотических веществ. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП ("Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача". - Прим. ред.). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - говорится в постановлении.

Отмечается, что артистку, которая была по визуальным признакам в состоянии наркотического опьянения, обнаружил полицейский на территории аэропорта Шереметьево. От медицинского освидетельствования Глюкоза отказалась.

Суд учел смягчающие обстоятельства - наличие у певицы несовершеннолетних детей - и назначил административное наказание в виде штрафа.

#в стране и мире #наркотики #штраф #глюкоза #употребление наркотиков #наталья чистякова-ионова
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