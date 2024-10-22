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Авианаводчики навели удар по ВСУ в Запорожской области

После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтвердили попадание в цель.
2024-10-22 11:24:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры работы передовых авианаводчиков отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского горного соединения ВДВ в Запорожской области.

«Получив боевую задачу, специалисты заняли удобные для визуального наблюдения за авиацией позиции и определили ориентиры для нанесения авиационного удара по целям», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Были задействованы вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25. Удары наносились управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» и неуправляемыми авиационными ракетами. Экипажи Ка-52 и Су-25 били по сосредоточению личного состава и техники ВСУ.

Авианаводчики с земли определяют, поражена ли цель, и корректируют действия авиации. По данным Минобороны, на счету военнослужащего отдельного десантно-штурмового батальона с позывным Кит сотни единиц уничтоженной боевой техники ВСУ, в том числе поставляемой Киеву странами Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #авианаводчик
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