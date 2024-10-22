Авианаводчики навели удар по ВСУ в Запорожской области

Министерство обороны России показало кадры работы передовых авианаводчиков отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского горного соединения ВДВ в Запорожской области.

«Получив боевую задачу, специалисты заняли удобные для визуального наблюдения за авиацией позиции и определили ориентиры для нанесения авиационного удара по целям», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Были задействованы вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25. Удары наносились управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» и неуправляемыми авиационными ракетами. Экипажи Ка-52 и Су-25 били по сосредоточению личного состава и техники ВСУ.

Авианаводчики с земли определяют, поражена ли цель, и корректируют действия авиации. По данным Минобороны, на счету военнослужащего отдельного десантно-штурмового батальона с позывным Кит сотни единиц уничтоженной боевой техники ВСУ, в том числе поставляемой Киеву странами Запада.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.