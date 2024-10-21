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Экипаж Ка-52 уничтожил украинских боевиков в курском приграничье

Летчики армейской авиации ВКС России сорвали ротацию неприятельских войск.
2024-10-21 11:40:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская армейская авиация продолжает громить врага в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Российское оборонное ведомство отметило, что удар, нанесенный экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52М, действовавшего в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию противника. 

Летчики выполнили пуски авиационных ракет по координатам, предоставленным авиационным наводчиком. МО РФ сообщает, что в результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, а также вражеская бронетехника. Уничтожение целей было подтверждено передовым авиационным наводчиком. 

Нанеся удар, экипажи смешанной тактической группы выполнили противоракетное маневрирование. Они сделали это, находясь на предельно малой высоте и отстрелив тепловые ловушки. 

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по бронетехнике и живой силе ВСУ в Курской области.

Материал подготоили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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