Пленный заявил, что в ВСУ относятся к своим солдатам как к собакам

Минобороны России опубликовало видеозапись разговора с пленным украинцем Александром Ковбасюком. Он сообщил, что командование ВСУ не считает своих же солдат за людей.

«Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции», - подчеркнул он.

Ковбасюк заявил, что обман начинается в самом начале. Он попал в ВСУ, когда шел на работу. Сотрудники ТЦК поймали его прямо на трассе и пообещали, что если он поедет с ними спокойно в военкомат, то надо будет только обновить данные, после чего его отпустят и он пойдет на свою работу, как и шел.

«До этих пор иду на работу», - саркастически отметил пленный.

Александр Ковбасюк отметил, что было очевидно, что его группа не удержит позицию вчетвером, но командование ВСУ никак на это не отреагировало. Тогда он решил сдаться в русский плен.

Ранее пленный украинец заявил, что дрон ВСУ пытался атаковать своих при сдаче в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.