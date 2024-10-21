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Пленный заявил, что в ВСУ относятся к своим солдатам как к собакам

Александр Ковбасюк подчеркнул, что украинское командование бросает своих же людей «на мясо».
2024-10-21 10:58:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись разговора с пленным украинцем Александром Ковбасюком. Он сообщил, что командование ВСУ не считает своих же солдат за людей.

«Как собак привезли, так же и увозят на эти позиции», - подчеркнул он. 

Ковбасюк заявил, что обман начинается в самом начале. Он попал в ВСУ, когда шел на работу. Сотрудники ТЦК поймали его прямо на трассе и пообещали, что если он поедет с ними спокойно в военкомат, то надо будет только обновить данные, после чего его отпустят и он пойдет на свою работу, как и шел. 

«До этих пор иду на работу», - саркастически отметил пленный. 

Александр Ковбасюк отметил, что было очевидно, что его группа не удержит позицию вчетвером, но командование ВСУ никак на это не отреагировало. Тогда он решил сдаться в русский плен. 

Ранее пленный украинец заявил, что дрон ВСУ пытался атаковать своих при сдаче в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #Александр Ковбасюк #Проблемы противника
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