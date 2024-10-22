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В Энергодаре работник АЗС погиб из-за атаки дрона

В результате удара произошло возгорание цистерны с пропаном.
Алексей Курильченко 2024-10-22 10:10:34
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Украинские боевики совершили атаку с помощью дронов на объекты инфраструктуры города Энергодар. В результате произошло возгорание цистерны с пропаном.

Как заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, от осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции. На месте атаки работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Спасатели ведут локализацию очага возгорания.

Также сообщается, что в результате атаки в городе нарушено электроснабжение. Жителей призвали перейти в укрытия, над городом работает система противовоздушной обороны.

Ранее в Энергодаре украинский беспилотник сбросил взрывчатку на газовую трубу. Из-за этого в городе были временно приостановлены мероприятия по подключению отопления.

 

#беспилотник #Трагедия #энергодар #Евгений Балицкий
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