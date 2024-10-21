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Мэр Энегодара заявил о приостановке подачи отопления из-за подрыва труб

Ранее беспилотник сбросил взрывчатку на газовые трубы, ведутся восстановительные работы.
Алексей Курильченко 2024-10-21 15:01:57
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вечером 20 октября беспилотник сбросил взрывчатку на газовую трубу в городе Энергодар, в результате чего были временно приостановлены мероприятия по подключению отопления. Об этом заявил мэр города Эдуард Сеновоз.

«Вчера неустановленный летательный аппарат сбросил заряд, который повредил газовые трубы. В результате работы по запуску отопления в городе приостановлены. В ближайшее время все повреждения будут устранены», - заявил Сеновоз.

Градоначальник отметил, что город подвергается атакам почти каждый день. Удары украинских дронов и артиллерии направлены на повреждение городской инфраструктуры. Сеновоз отметил, что у города есть необходимые резервы, чтобы подключить отопление в плановом режиме.

Напомним, что в результате регулярных ударов со стороны ВСУ страдает инфраструктура Энергодара. Ранее в результате ударов дронов-камикадзе пострадал жилой дом.

#в стране и мире #беспилотник #отопление #энергодар
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