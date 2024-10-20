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ВВС Израиля нанесли не менее трех ударов по пригороду Бейрута

Не менее трех мощных ударов нанесли ВВС израильской армии по южному пригороду столицы Ливана Бейрута.
Марина Крижановская 2024-10-20 23:40:14
© Фото: © Marwan Naamani dpa Global Look Press

По меньшей мере три самолета военно-воздушных сил Израиля атаковали территорию ливанской столицы.

В частности, удар пришелся на южную окрестность Бейрута - квартал Харет-Хрейк. Об этом информирует корреспондент РИА Новости.

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала намерение нанести удары по экономическим объектам вооруженной шиитской группировки «Хезболла», расположенные в Бейруте и других населенных пунктах Ливана.

Также ранее сообщалось заявление постоянного представительства Ирана при ООН, в котором к атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху причастной указана ливанская группировка «Хезболла». При этом свою причастность к этому власти Ирана отвергают.

Удар по резиденции Нетаньяху в Кейсарии произошел 19 октября. В момент атаки премьера и его жены там не было. Утверждалось, что БПЛА имел принадлежность ливанской стороне.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #ввс израиля
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