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Средства ПВО уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами РФ за сутки

Наибольшее количество дронов противника сбили в небе над Брянской областью - 13 БПЛА.
2024-10-20 00:25:56
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Отечественные средства ПВО уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над субъектами РФ за прошедшие сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что в ночь 13 БПЛА были уничтожены в Брянской области, два - в Ростовской, еще один в небе над Белгородской областью. Рано утром около 07:15 вновь перехватили и уничтожили четыре дрона противника в Брянской области, затем в период с 09:40 до 12:10 - над территорией Курской области и один - над Белгородской.

Еще один вражеский БПЛА уничтожили ближе к вечеру, примерно в 16:20, в Курской области, добавили в оборонном ведомстве.

Поздно вечером в субботу 19 октября также сообщалось о семи сбитых над Орловской областью дронах противника. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, в результате никто не пострадал.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #Ростовская область #Курская область #Брянская область #белгородская область #ВСУ #силы пво
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