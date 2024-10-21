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В Гренландии нашли следы «конца света» 1,5 тысячи лет назад

Ученые обнаружили следы стихийных бедствий, которые могли вдохновить местное население на создание легенды.
Глеб Владовский 2024-10-21 07:25:23
© Фото: Reinhard Pantke, Globallookpress

Ученые из Национального музея Дании обнаружили следы Рагнарека - «конца света», который случился около 1500 лет назад. Об этом сообщило издание Heritage Daily.

В Гренландии произошло стихийное бедствие, а именно извержение двух крупных вулканов. В результате произошел выброс огромного количества серы и пыли в атмосферу.  В результате солнечное освещение сильно снизилось. По мнению исследователей, именно это происшествие вдохновило местных жителей на создание легенды о «конца света».

Специалисты изучили годичные кольца образцов датского дуба, произраставших в регионе. Благодаря этому, ученые пришли к выводу о том, что в период между 539 и 541 годами нашей эры и произошел так называемый Рагнарек. Кроме того, исследователям удалось понять, как именно менялись климатические условия в местах произрастания деревьев в период с 300 по 800 год нашей эры, передает радио Sputnik.

Рагнарек - это серия стихийных бедствий, которые предвещают «конец света» - затопление Мидгарда (мир людей - Прим.ред.) и гибель богов Одина, Тора, Тюра, Фрейра, Хеймдалля и Локи.

#в стране и мире #Гренландия #ученые #Дания #конец света #рагнарек
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