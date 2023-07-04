В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Житель Норвегии обнаружил могилу викинга во дворе своего дома

Елизавета Егорова
01:47 04.07.2023
Житель норвежского Сетесдала наткнулся на меч и надгробный камень, когда копал землю во дворе своего частного дома.
Житель Норвегии обнаружил могилу викинга во дворе своего дома
© Фото: Joakim Wintervoll from the Museum of Cultural History in Oslo
Читайте нас на:

В Норвегии в области Сетесдал местный житель Оддбьерн Холум Хейланд случайно обнаружил могилу викинга во дворе своего дома, когда копал землю.

«Я не планировал много копать, только на склоне за своим домом, чтобы было больше места между постройкой и участком», - приводит Science Norway слова Хейланда.

Он увидел меч и надгробный камень, сравнил орудие с фотографиями в интернете и понял, что перед ним может быть древний артефакт. Археологи подтвердили эту информацию и заявили, что меч был изготовлен в конце 800-х - начале 900-х годов.

Кроме орудия, на месте захоронения нашли украшения: брошь, пряжку ремня и позолоченные стеклянные бусины. Точно неизвестно, была ли это женщина - мужчины тоже любили украшения. Есть предположение, что это был знатный человек, так как клинок могли позволить себе не все.

Ранее стало известно, что при раскопках в Херсонесе археологи нашли древний Мавзолей, амфоры и даже авиабомбы. Всего было найдено четыре миллиона предметов. Это в полтора раза больше, чем хранится во всех фондах музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:37 В стране и мире
В НАТО заявили, что Киев не получит истребители F-16 до конца контрнаступления
00:28 В стране и мире
Видео
Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысячи «квадратов»
18:08 В стране и мире
Видео
Сын режиссера Митты сообщил, что отец находится на обследовании
16:23 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры досмотра автомобилей правоохранителями на Крымском мосту
15:11 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили об отражении 16 украинских атак за сутки
Популярное
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.