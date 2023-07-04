Житель Норвегии обнаружил могилу викинга во дворе своего дома

Житель норвежского Сетесдала наткнулся на меч и надгробный камень, когда копал землю во дворе своего частного дома.

© Фото: Joakim Wintervoll from the Museum of Cultural History in Oslo

В Норвегии в области Сетесдал местный житель Оддбьерн Холум Хейланд случайно обнаружил могилу викинга во дворе своего дома, когда копал землю.

«Я не планировал много копать, только на склоне за своим домом, чтобы было больше места между постройкой и участком», - приводит Science Norway слова Хейланда.

Он увидел меч и надгробный камень, сравнил орудие с фотографиями в интернете и понял, что перед ним может быть древний артефакт. Археологи подтвердили эту информацию и заявили, что меч был изготовлен в конце 800-х - начале 900-х годов.

Кроме орудия, на месте захоронения нашли украшения: брошь, пряжку ремня и позолоченные стеклянные бусины. Точно неизвестно, была ли это женщина - мужчины тоже любили украшения. Есть предположение, что это был знатный человек, так как клинок могли позволить себе не все.

Ранее стало известно, что при раскопках в Херсонесе археологи нашли древний Мавзолей, амфоры и даже авиабомбы. Всего было найдено четыре миллиона предметов. Это в полтора раза больше, чем хранится во всех фондах музея-заповедника «Херсонес Таврический».