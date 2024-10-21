Каршеринг пробил ограждение набережной и упал в Москва-реку

В ночь на понедельник, 21 октября, в Москве утонул автомобиль сервиса краткосрочной аренды - каршеринга. Легковое авто на скорости пробило ограждение и улетело в Москва-реку. Инцидент произошел в третьем часу ночи на набережной Тараса Шевченко.

В машине находились три человека. Водитель не справился с управлением, что привело к падению в воду. Находившиеся поблизости люди вызвали спасателей.

Также к месту ЧП прибыл пожарный кран, который зацепился за днище автомобиля, и его удалось извлечь из воды.

Сообщается, что пострадавших тоже смогли достать, при этом двум девушкам потребовалась госпитализация.