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Каршеринг пробил ограждение набережной и упал в Москва-реку

Спасатели при помощи пожарного крана извлекли автомобиль сервиса каршеринга, упавшего в ночь на понедельник в Москва-реку.
Дарина Криц 2024-10-21 05:43:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на понедельник, 21 октября, в Москве утонул автомобиль сервиса краткосрочной аренды - каршеринга. Легковое авто на скорости пробило ограждение и улетело в Москва-реку. Инцидент произошел в третьем часу ночи на набережной Тараса Шевченко.

В машине находились три человека. Водитель не справился с управлением, что привело к падению в воду. Находившиеся поблизости люди вызвали спасателей.

Также к месту ЧП прибыл пожарный кран, который зацепился за днище автомобиля, и его удалось извлечь из воды.

Сообщается, что пострадавших тоже смогли достать, при этом двум девушкам потребовалась госпитализация.

#Москва #в стране и мире #ДТП #каршеринг #Москва-река #утонувший автомобиль
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