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Водолазы подняли со дна Москвы-реки улетевший в воду автомобиль

«Звезда» опубликовала кадры работы спасателей.
Дарья Коротовских Глеб Владовский 2024-10-08 13:41:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве спасатели вытащили из реки упавший в нее автомобиль. Кадры работы опубликовала «Звезда».

На видеозаписи видно, как водолазы закрепляют тросы на утонувшем транспортном средстве. После спасатели с помощью крана вытащили на набережную разбитый автомобиль. Кроме того, можно заметить, насколько сильные повреждения получило авто.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП на юге Москвы автомобиль Toyota пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся в нем пассажиры и водитель покинули средство, никто из них не пострадал.

#Автомобиль #Водолазы #ДТП #наш эксклюзив #Москва-река #утонувший автомобиль
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