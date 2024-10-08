Водолазы подняли со дна Москвы-реки улетевший в воду автомобиль

В Москве спасатели вытащили из реки упавший в нее автомобиль. Кадры работы опубликовала «Звезда».

На видеозаписи видно, как водолазы закрепляют тросы на утонувшем транспортном средстве. После спасатели с помощью крана вытащили на набережную разбитый автомобиль. Кроме того, можно заметить, насколько сильные повреждения получило авто.

В Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП на юге Москвы автомобиль Toyota пробил ограждение и упал в реку. Находившиеся в нем пассажиры и водитель покинули средство, никто из них не пострадал.