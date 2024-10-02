ЦАХАЛ ударил по командному центру ХАМАС в здании школы

Израильская армия нанесла авиационный удар по командно-контрольному центру ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что центр находился в здании, где когда-то располагалась школа для девочек «Нусейрат». Он использовался для планирования террористических атак.

Напомним, на днях Армия обороны Израиля ударила по зданию школы «Абу Джафар аль-Мансур». В ней якобы тоже находился командный центр ХАМАС.

Военные заверили, что перед атакой предприняли меры, чтобы предотвратить гибель гражданского населения.