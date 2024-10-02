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ЦАХАЛ ударил по командному центру ХАМАС в здании школы

В Армии обороны Израиля заверили, что перед атакой приняли меры по снижению риска для гражданского населения.
Сергей Лебедев 2024-10-02 17:08:43
© Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Израильская армия нанесла авиационный удар по командно-контрольному центру ХАМАС в центральной части сектора Газа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что центр находился в здании, где когда-то располагалась школа для девочек «Нусейрат». Он использовался для планирования террористических атак.

Напомним, на днях Армия обороны Израиля ударила по зданию школы «Абу Джафар аль-Мансур». В ней якобы тоже находился командный центр ХАМАС.

Военные заверили, что перед атакой предприняли меры, чтобы предотвратить гибель гражданского населения.

#в стране и мире #школа #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #атака #удар #Нусейрат
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