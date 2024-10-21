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В американском Хьюстоне вертолет врезался в радиовышку

Информации о пострадавших и погибших нет.
Глеб Владовский 2024-10-21 06:32:53
© Фото: Helmut Meyer zur Capellen, Globallookpress

В американском городе Хьюстон, штат Техас вертолет врезался в радиовышку. Об этом сообщил телеканал ABC.

Сообщается, что в результате трагедии транспортное средство рухнуло на землю, а на месте происшествия вспыхнул пожар. Возгорание произошло в районе пересечения улиц Энгельке и Эннис.

Информация о пострадавших и погибших не приводится. Данные о полете вертолета или о том, кто находился на борту также на данный момент отсутствуют.

Как сообщают в местных экстренных службах, в настоящее время на месте происшествия проводятся работы по установлению причин происшествия. 

#в стране и мире #пожар #вертолет #сша #техас #Хьюстон
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