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Самолет загорелся при жесткой посадке в аэропорту Лас-Вегаса

Борт благополучно приземлился, все пассажиры и экипаж были эвакуированы по трапу. Пострадавших нет.
Ирина Егорова 2024-10-06 03:52:02
© Фото: Gene BlevinsZUMAPRESS.com, Global Look Press

Самолет компании Frontier Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Лас-Вегаса, после чего загорелся, передает телеканал CBS News.

Пострадавших в результате инцидента нет - экипаж и пассажиры благополучно эвакуировались по трапу, далее их доставили на автобусах в зону гейтов.

«Пилоты обнаружили дым и объявили чрезвычайную ситуацию», - сообщает телеканал.

Пламя и клубы дыма объяли шасси самолета, когда он сел на взлетно-посадочную полосу. Пожарные машины и другие аварийно-спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию.  Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

#пожар #Самолет #сша #Лас-Вегас #посадка #борт
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