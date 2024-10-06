Самолет загорелся при жесткой посадке в аэропорту Лас-Вегаса

Самолет компании Frontier Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Лас-Вегаса, после чего загорелся, передает телеканал CBS News.

Пострадавших в результате инцидента нет - экипаж и пассажиры благополучно эвакуировались по трапу, далее их доставили на автобусах в зону гейтов.

«Пилоты обнаружили дым и объявили чрезвычайную ситуацию», - сообщает телеканал.

Пламя и клубы дыма объяли шасси самолета, когда он сел на взлетно-посадочную полосу. Пожарные машины и другие аварийно-спасательные службы оперативно отреагировали на ситуацию. Причина инцидента в настоящее время устанавливается.